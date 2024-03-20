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Трампу грозит конфискация имущества

20 марта 2024 06:04
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Бывший глава США не нашел нужной суммы на оплату штрафа. Теперь ему грозит конфискация имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу грозит конфискация имущества-1

В рамках дела о финансовых махинациях Трампу нужно выплатить 550 миллионов долларов. Однако политик пытается обжаловать данное решение. Впрочем, для этого ему необходимо внести залог, который значительно превышает сумму штрафа. И этих денег тоже нет.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США

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