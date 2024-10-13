За Харрис выступает гораздо больше миллиардеров, чем за Трампа

По данным Forbes, Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а Дональда Трампа – 49. Об этом пишет РИА Новости.

В числе сторонников Харрис – Майкл Блумберг, Рид Хоффман, Дастин Московиц, Эрик Шмидт, Стивен Спилберг, Рид Хастингс и Пенни Прицкер.

За Трампа стоят такие магнаты индустрии Америки, как Тимоти Данн, Гарольд Хэмм и другие. Ряд миллиардеров, таких как Джефф Безос, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сергей Брин, еще не высказались в пользу какого-либо кандидата. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.