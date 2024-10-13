Прямой эфир

За Харрис выступает гораздо больше миллиардеров, чем за Трампа

13 октября 2024 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным Forbes, Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а Дональда Трампа – 49. Об этом пишет РИА Новости.

В числе сторонников Харрис – Майкл Блумберг, Рид Хоффман, Дастин Московиц, Эрик Шмидт, Стивен Спилберг, Рид Хастингс и Пенни Прицкер.

За Трампа стоят такие магнаты индустрии Америки, как Тимоти Данн, Гарольд Хэмм и другие. Ряд миллиардеров, таких как Джефф Безос, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сергей Брин, еще не высказались в пользу какого-либо кандидата. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

# Международная политика # Камала Харрис # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп: третья мировая война может начаться в ближайшее время
13 октября 2024 14:18

Дональд Трамп: третья мировая война может начаться в ближайшее время

Литовцы недовольны резким ростом стоимости жизни
13 октября 2024 13:32

Литовцы недовольны резким ростом стоимости жизни

Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Ухане, одолев китаянку
13 октября 2024 13:22

Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Ухане, одолев китаянку