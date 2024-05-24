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Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

24 мая 2024 11:06
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В НАТО зреет недовольство Альянсом. Будапешт проводит переоценку своей роли в блоке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО-1

По его словам, страна не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь членов Объединения в конфликт в Украине и привести к прямому столкновению с Россией. Орбан уточнил, что в Брюсселе уже рассуждают над тем, как Альянс мог бы участвовать в военных действиях, но Будапешт выступает против этого.

В правительстве Венгрии ведется большая работа над тем, чтобы определить, как страна может оставаться в НАТО, не принимая при этом участия в украинском конфликте. Позиция официального Будапешта в последнее время по многим вопросам расходится с мнением коллективной Европы. Неоднократно там заявляли, что ЕС балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт в Украине.

# НАТО # Новости Венгрии

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