Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

По его словам, страна не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь членов Объединения в конфликт в Украине и привести к прямому столкновению с Россией. Орбан уточнил, что в Брюсселе уже рассуждают над тем, как Альянс мог бы участвовать в военных действиях, но Будапешт выступает против этого.

В правительстве Венгрии ведется большая работа над тем, чтобы определить, как страна может оставаться в НАТО, не принимая при этом участия в украинском конфликте. Позиция официального Будапешта в последнее время по многим вопросам расходится с мнением коллективной Европы. Неоднократно там заявляли, что ЕС балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт в Украине.