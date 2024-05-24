НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ

Борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом в СНГ стала ключевой темой заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участниц. Мероприятие прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присутствующие отметили, что изменения, происходящие в мире, растущие неопределенность, турбулентность и конфликтность демонстрируют необходимость усиления взаимодействия спецслужб и совершенствования их работы по обеспечению безопасности в Содружестве. Особое внимание уделили киберугрозам. Сегодня Глобальная сеть – главный инструмент недоброжелателей. Как отметил директор ФСБ России, страны НАТО значительно нарастили наступательные кибероперации на пространстве СНГ. Ежегодно фиксируется рост числа атак, их масштабов и изощренности.

Александр Бортников, директор ФСБ России:

Серьезное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран Альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ. Прежде всего компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора. При этом для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.