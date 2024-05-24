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НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ

24 мая 2024 11:04
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Борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом в СНГ стала ключевой темой заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участниц. Мероприятие прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ-1

Присутствующие отметили, что изменения, происходящие в мире, растущие неопределенность, турбулентность и конфликтность демонстрируют необходимость усиления взаимодействия спецслужб и совершенствования их работы по обеспечению безопасности в Содружестве. Особое внимание уделили киберугрозам. Сегодня Глобальная сеть – главный инструмент недоброжелателей. Как отметил директор ФСБ России, страны НАТО значительно нарастили наступательные кибероперации на пространстве СНГ. Ежегодно фиксируется рост числа атак, их масштабов и изощренности.

НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ-4

Александр Бортников, директор ФСБ России:
Серьезное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран Альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ. Прежде всего компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора. При этом для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.

НАТО нарастила наступательные кибероперации на пространстве СНГ-7

Помимо этого, Альянс пытается втянуть как можно больше стран в военное противостояние с Москвой и Минском. Это можно видеть на примере Молдовы. Власти страны уже фактически утратили политическую самостоятельность. Однако наблюдается и положительная динамика: число стран, которые не желают идти против интересов своих народов и исполнять команды с Запада, растет. С ними выстраивается конструктивное сотрудничество.

# СНГ # Александр Бортников

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