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4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке

24 мая 2024 11:15
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Четверо погибли и почти 30 человек пострадали в результате обрушения ресторана на Майорке. Двухэтажное здание рухнуло за несколько секунд. В это время на террасе было много туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке-1

Поисково-спасательные работы на месте завершены. Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние трети из них оценивается как крайне тяжелое. У ресторана продолжают работу экстренные службы, но причины случившегося пока не установлены. Спасатели оградили территорию из-за риска обрушения соседних зданий.

4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке-4

Мы все работали и услышали, будто вся крыша рухнула. Верхняя терраса опустилась вниз, там были люди за столами и официанты.

4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке-7

Премьер Испании выразил слова соболезнования семьям погибших и добавил, что правительство готово помочь всеми необходимыми средствами.

# ЧП # Новости Испании

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