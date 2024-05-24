4 человека погибли в результате обрушения ресторана на Майорке

Четверо погибли и почти 30 человек пострадали в результате обрушения ресторана на Майорке. Двухэтажное здание рухнуло за несколько секунд. В это время на террасе было много туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы на месте завершены. Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние трети из них оценивается как крайне тяжелое. У ресторана продолжают работу экстренные службы, но причины случившегося пока не установлены. Спасатели оградили территорию из-за риска обрушения соседних зданий.

Мы все работали и услышали, будто вся крыша рухнула. Верхняя терраса опустилась вниз, там были люди за столами и официанты.