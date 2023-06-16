Байден нахамил журналисту после вопроса об украинском досье ФБР

Президент США Джо Байден подверг критике журналиста за то, что тот спросил о его связях с украинским досье ФБР, сообщает РИА Новости.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» - сказал Байден журналисту.

После завершения мероприятия в Белом доме один из репортеров поинтересовался у американского президента, в связи с чем его имя было упомянуто в украинском досье ФБР термином «большой человек».

Ранее западные СМИ сообщали, что это выражение было использовано высокопоставленным украинским сотрудником компании «Бурисма», который предположительно дал тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и оставил себе в качестве страховки записи их телефонных разговоров.

По сведениям информатора ФБР, были раскрыты договоренности между иностранным гражданином и Байденом относительно оплаты за определенные политические решения. Сын Байдена, Хантер, занимал руководящую должность в компании «Бурисма».