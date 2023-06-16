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Президент ЮАР прибыл в Киев с мирной инициативой стран Африки по урегулированию конфликта

16 июня 2023 08:04
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Украину для участия в миротворческой миссии африканских стран и проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальной странице президента ЮАР в Twitter, пишет РИА Новости.

Рамафосу встретили специальный посланник Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Грюневальд.

Ранее сообщалось, что делегация из Африки должна прибыть в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициатив, которые касаются мирных переговоров и урегулирования конфликта. 

После Киева Рамафоса и делегация отправятся в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

# Международная политика # Сирил Рамафоса # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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