Президент ЮАР прибыл в Киев с мирной инициативой стран Африки по урегулированию конфликта

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Украину для участия в миротворческой миссии африканских стран и проведения переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальной странице президента ЮАР в Twitter, пишет РИА Новости.

Рамафосу встретили специальный посланник Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Грюневальд.

Ранее сообщалось, что делегация из Африки должна прибыть в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициатив, которые касаются мирных переговоров и урегулирования конфликта.

После Киева Рамафоса и делегация отправятся в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.