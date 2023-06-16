Прямой эфир

Одна система ТОС-1А «Солнцепёк» остановила украинское наступление под Новодонецком

16 июня 2023 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Расчет российской огневой системы «Солнцепек» отбил украинское наступление под Новодонецком районе ДНР. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группы «Восток» Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что оператору огнемета удалось ударить по войскам противника, в результате чего было ликвидировано несколько десятков националистов и две бронированные боевые единицы.

Система ТОС-1А «Солнцепёк» применяется для ударов по разнообразным целям на удалении до шести километров. Она оснащена неуправляемыми ракетами с термобарической боеголовкой, которая способна создать мощнейший взрыв. 

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинским военным с начала контрнаступательной операции, которая стартовала 4 июня, не удалось достигнуть своих целей и они несут большие потери в живой сите, танках и бронетехнике.

# Международная политика # Олег Чехов

Другие новости рубрики

Все новости
Президент ЮАР прибыл в Киев с мирной инициативой стран Африки по урегулированию конфликта
16 июня 2023 08:04

Президент ЮАР прибыл в Киев с мирной инициативой стран Африки по урегулированию конфликта

Орбан заявил, что только Трамп может завершить украинский конфликт
16 июня 2023 07:58

Орбан заявил, что только Трамп может завершить украинский конфликт

Ветер 115 км/ч: на Индию обрушился циклон
16 июня 2023 07:53

Ветер 115 км/ч: на Индию обрушился циклон