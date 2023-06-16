Одна система ТОС-1А «Солнцепёк» остановила украинское наступление под Новодонецком

Расчет российской огневой системы «Солнцепек» отбил украинское наступление под Новодонецком районе ДНР. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группы «Восток» Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что оператору огнемета удалось ударить по войскам противника, в результате чего было ликвидировано несколько десятков националистов и две бронированные боевые единицы.

Система ТОС-1А «Солнцепёк» применяется для ударов по разнообразным целям на удалении до шести километров. Она оснащена неуправляемыми ракетами с термобарической боеголовкой, которая способна создать мощнейший взрыв.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинским военным с начала контрнаступательной операции, которая стартовала 4 июня, не удалось достигнуть своих целей и они несут большие потери в живой сите, танках и бронетехнике.