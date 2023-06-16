Конфликт в Украине способен остановить только экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

В интересах Венгрии – победа Трампа на предстоящих американских выборах в 2024 году. В силах бывшего президента Штатов поставить точку в этой войне, сказал Орбан.

Ранее венгерский премьер высказывался о том, что мир в Украине может быть достигнут исключительно после переговоров Кремля и Вашингтона. Европа возможность быть посредником упустила, когда не обеспечила выполнение Минских соглашений.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Киевом, но с учетом интересов РФ. Киевский режим от любых взаимодействий с Россией по мирному урегулированию конфликта категорически отказывается.