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Орбан заявил, что только Трамп может завершить украинский конфликт

16 июня 2023 07:58
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Конфликт в Украине способен остановить только экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

В интересах Венгрии – победа Трампа на предстоящих американских выборах в 2024 году. В силах бывшего президента Штатов поставить точку в этой войне, сказал Орбан. 

Ранее венгерский премьер высказывался о том, что мир в Украине может быть достигнут исключительно после переговоров Кремля и Вашингтона. Европа возможность быть посредником упустила, когда не обеспечила выполнение Минских соглашений. 

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Киевом, но  с учетом интересов РФ. Киевский режим от любых взаимодействий с Россией по мирному урегулированию конфликта категорически отказывается. 

# Международная политика # Виктор Орбан # Дональд Трамп

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