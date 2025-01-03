Байден начал первое выступление после теракта в США с шутки

Американский лидер Джо Байден впервые появился на публике в Белом доме после террористической атаки в Новом Орлеане и взрыва кибертрака Tesla в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости. Он начал свое выступление с самокритичной шутки о себе, которая вызвала смех в зале.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился» , – заявил он участникам церемонии, подойдя к микрофону.

Затем Байден сообщил, что провел встречу с руководством оборонного и разведывательного ведомств США, чтобы обсудить эти инциденты.