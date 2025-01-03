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Байден начал первое выступление после теракта в США с шутки

03 января 2025 08:23
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Американский лидер Джо Байден впервые появился на публике в Белом доме после террористической атаки в Новом Орлеане и взрыва кибертрака Tesla в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости. Он начал свое выступление с самокритичной шутки о себе, которая вызвала смех в зале.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился» , – заявил он участникам церемонии, подойдя к микрофону.

Затем Байден сообщил, что провел встречу с руководством оборонного и разведывательного ведомств США, чтобы обсудить эти инциденты. 

Байден начал первое выступление после теракта в США с шутки-1

Фото: pinterest

ФБР подтвердило, что в результате наезда грузовика на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане погибли 15 и пострадали 35 человек.

Подозреваемый, идентифицированный как Шамсуд-Дин Джаббар, был убит после того, как открыл огонь по полицейским.

В Лас-Вегасе полицейские расследуют возгорание автомобиля в отеле Trump Towers, в результате которого один человек погиб и семь получили ранения. ФБР не назвало это терактом, но и не исключило такую возможность.

# Международная политика # Джо Байден

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