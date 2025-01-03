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В Литве подорожало топливо

03 января 2025 08:06
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Первые дни Нового года в Литве преподнесли неприятный сюрприз автовладельцам. Там подорожало топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве подорожало топливо-2

Цена литра дизеля выросла на 16 центов, бензина – на 6-8 центов. Как пояснили в правительстве – причиной стало повышение акцизов на нефтепродукты. Однако на этом для граждан страны плохие новости не закончились. В Кабмине пообещали, что в течение наступившего 2025-го подорожание топлива продолжится. И больнее всего – это ударит по фермерам. Так как акциз на сельскохозяйственное дизельное топливо вырастет почти на 42 %, что, соответственно, скажется на его стоимости. А вот Минфин Литвы честно признался, что большая часть доходов, полученных от этого подорожания, пойдет на финансирование Государственного фонда обороны.

# Кризис в ЕС

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