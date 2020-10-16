В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах

Пока все призывы к мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта канули втуне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока все призывы к мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта канули втуне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армения и Азербайджан продолжают заявлять об обстрелах. Боевые действия не прекращаются уже третью неделю и ведутся по всей линии соприкосновения.
С момента эскалации конфликта многие города превратились в руины. Разрушены сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры. Повреждены больницы, школы, дороги, линии электропередачи.
Меж тем, в Москве озвучили условие для введения миротворцев в Нагорный Карабах. По словам пресс-секретаря президента России, такой шаг будет возможен только с согласия Азербайджана и Армении.
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