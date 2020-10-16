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В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах

16 октября 2020 06:31
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Пока все призывы к мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта канули втуне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах-1

Армения и Азербайджан продолжают заявлять об обстрелах. Боевые действия не прекращаются уже третью неделю и ведутся по всей линии соприкосновения.

В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах-4

С момента эскалации конфликта многие города превратились в руины. Разрушены сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры. Повреждены больницы, школы, дороги, линии электропередачи.

В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах-7

Меж тем, в Москве озвучили условие для введения миротворцев в Нагорный Карабах. По словам пресс-секретаря президента России, такой шаг будет возможен только с согласия Азербайджана и Армении.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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