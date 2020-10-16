В Москве назвали условия для введения миротворцев в Нагорный Карабах

Пока все призывы к мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта канули втуне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армения и Азербайджан продолжают заявлять об обстрелах. Боевые действия не прекращаются уже третью неделю и ведутся по всей линии соприкосновения.