Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху

Очередной пример деструктивности «уличной демократии». Армения стала наглядным доказательством того, что подобный подход к хорошему не приводит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной пример деструктивности «уличной демократии». Армения стала наглядным доказательством того, что подобный подход к хорошему не приводит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018-м революция дала власть Николу Пашиняну. А сейчас та же толпа, но уже недовольная действиями премьер-министра, разгромила здание парламента в Ереване.
Беспорядки вспыхнули на фоне подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Жители Армении восприняли это как поражение в войне.
Депутатам блока Пашиняна выдвинут ультиматум: прийти в парламент и начать процесс дератификации трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России. Тех, кто не явится, митингующие пообещали найти и призвать к ответу.
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