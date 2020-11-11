Прямой эфир

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху

11 ноября 2020 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной пример деструктивности «уличной демократии». Армения стала наглядным доказательством того, что подобный подход к хорошему не приводит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху-1

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху-3

В 2018-м революция дала власть Николу Пашиняну. А сейчас та же толпа, но уже недовольная действиями премьер-министра, разгромила здание парламента в Ереване.

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху-6

Беспорядки вспыхнули на фоне подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Жители Армении восприняли это как поражение в войне.

Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху-9

Депутатам блока Пашиняна выдвинут ультиматум: прийти в парламент и начать процесс дератификации трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России. Тех, кто не явится, митингующие пообещали найти и призвать к ответу.

Читайте также:

Одни устроили беспорядки, другие праздновали. Как отреагировали в Армении и Азербайджане на соглашение о перемирии?

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Одни устроили беспорядки, другие праздновали. Как отреагировали в Армении и Азербайджане на соглашение о перемирии?
10 ноября 2020 19:47

Одни устроили беспорядки, другие праздновали. Как отреагировали в Армении и Азербайджане на соглашение о перемирии?

На улицах Азербайджана – праздник. Это реакция на принятое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
10 ноября 2020 14:48

На улицах Азербайджана – праздник. Это реакция на принятое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет
10 ноября 2020 13:04

В Колумбии состоялся традиционный фестиваль цветов. Он проходит уже более 60 лет