Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху

Очередной пример деструктивности «уличной демократии». Армения стала наглядным доказательством того, что подобный подход к хорошему не приводит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018-м революция дала власть Николу Пашиняну. А сейчас та же толпа, но уже недовольная действиями премьер-министра, разгромила здание парламента в Ереване.