Экономическая машина, созданная для демонстрации немецкой точности и социального благополучия, внезапно начала издавать звуки, больше похожие на предсмертное покашливание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 88 предприятиях Германии готовят к ликвидации почти 150 тысяч рабочих мест. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на экономическое исследование. И, увы, данные слишком массивны, чтобы их не заметить. Под нож идут крупнейшие промышленные площадки, автогиганты, авиация, IT и логистика. Немецкая железная дорога – минус 30 тысяч человек. Крупнейший производитель автомобильных комплектующих – еще 14 тысяч.

Тональность причин данного кризиса, стоит отметить, весьма немецкая: слишком много бюрократии, дорогая энергия и высокие налоги. При этом СМИ намекают, что провалы принадлежат не только нынешнему правительству, но и всем предшествующим, кто взращивал эту хрупкую конструкцию экономики. На этом фоне соцопросы констатируют: все, что действительно растет при правительстве канцлера Фридриха Мерца, – госдолг и безработица. И если такая тенденция продолжится, то кабмин может не досчитать себя до конца срока. У немцев, как пишут, заканчивается терпение.