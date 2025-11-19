ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины

ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины в ответ на удары по российским гражданским объектам, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что массированный удар нанесен 19 ноября в утренний период. В ходе атаки применено высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные БЛА.

Российская армия также поразила склады беспилотников дальнего действия на западе Украины.

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