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Заявление Медведева о ЕС стало сигналом для Украины и Европы – Junge Welt

05 апреля 2026 17:34
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Заявление Медведева о ЕС стало сигналом для Украины и Европы – Junge Welt-0

Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в Евросоюзе восприняли как сигнал для Украины и Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

По мнению издания, Россия пересмотрела отношение к ЕС.

После окончания конфликта Москва будет считать Украину значимым военным фактором, который может повлиять на ЕС.

Медведев ранее заявил, что РФ стоит изменить подход к вступлению соседних стран в ЕС, так как, по его словам, может превратиться в военный блок, настроенный враждебно к Москве и в отдельных аспектах опаснее НАТО.

Фото: kremlin.ru 

# Международная политика

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