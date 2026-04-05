Заявление Медведева о ЕС стало сигналом для Украины и Европы – Junge Welt

Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в Евросоюзе восприняли как сигнал для Украины и Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

По мнению издания, Россия пересмотрела отношение к ЕС.

После окончания конфликта Москва будет считать Украину значимым военным фактором, который может повлиять на ЕС.

Медведев ранее заявил, что РФ стоит изменить подход к вступлению соседних стран в ЕС, так как, по его словам, может превратиться в военный блок, настроенный враждебно к Москве и в отдельных аспектах опаснее НАТО.

Фото: kremlin.ru