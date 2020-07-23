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На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

23 июля 2020 10:07
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Новости Греции. Греческий полуостров Пелопоннес охватили природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар-1

Пламя бушует на востоке, в 80 километрах от Афин, и стремительно распространяется из-за сильного ветра. Власти эвакуировали жителей нескольких поселков и детей из летнего лагеря отдыха.

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар-4

Со стихией борются более 70 пожарных, а также волонтеры. С воздуха их поддерживают 10 вертолетов и 7 самолетов, однако пока локализовать возгорание не удается.

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар-7

В пострадавшие районы военные направили подкрепление.

# Пожар # Фотофакт

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