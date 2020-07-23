На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

Пламя бушует на востоке, в 80 километрах от Афин, и стремительно распространяется из-за сильного ветра. Власти эвакуировали жителей нескольких поселков и детей из летнего лагеря отдыха.

Со стихией борются более 70 пожарных, а также волонтеры. С воздуха их поддерживают 10 вертолетов и 7 самолетов, однако пока локализовать возгорание не удается.