В Австралии виновник аварии набросился с ножом на свидетелей ДТП

ДТП с поножовщиной в Австралии, четыре человека получили ранения. ЧП произошло на юге Сиднея. Полиция установила обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП с поножовщиной в Австралии, четыре человека получили ранения. ЧП произошло на юге Сиднея. Полиция установила обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным правоохранителей, 58-летний водитель ударил свою спутницу ножом. Машина потеряла управление и врезалась в другой автомобиль. Свидетели аварии попытались оказать помощь. Их злоумышленник также ранил холодным оружием. В числе пострадавших оказался и полицейский, который был рядом с местом происшествия. Обвиняемый водитель в стабильно тяжелом состоянии в больнице.