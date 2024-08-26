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В Австралии виновник аварии набросился с ножом на свидетелей ДТП

26 августа 2024 06:52
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ДТП с поножовщиной в Австралии, четыре человека получили ранения. ЧП произошло на юге Сиднея. Полиция установила обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии виновник аварии набросился с ножом на свидетелей ДТП-2

По данным правоохранителей, 58-летний водитель ударил свою спутницу ножом. Машина потеряла управление и врезалась в другой автомобиль. Свидетели аварии попытались оказать помощь. Их злоумышленник также ранил холодным оружием. В числе пострадавших оказался и полицейский, который был рядом с местом происшествия. Обвиняемый водитель в стабильно тяжелом состоянии в больнице.

# Авария

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