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Автобус упал с 20-метровой высоты в Индонезии. Погибли минимум 26 человек

11 марта 2021 09:50
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Новости Индонезии. Смертельное ДТП в Индонезии. В провинции Западная Ява пассажирский автобус упал с 20-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии погибли как минимум 26 человек, еще более 30 травмированы.

Автобус упал с 20-метровой высоты в Индонезии. Погибли минимум 26 человек-1

В момент происшествия в салоне находились свыше 60 пассажиров. Среди них школьники, их родители и учителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги и рухнуло в обрыв. По словам выживших, перед падением у автобуса отказали тормоза. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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