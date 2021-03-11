Автобус упал с 20-метровой высоты в Индонезии. Погибли минимум 26 человек

Новости Индонезии. Смертельное ДТП в Индонезии. В провинции Западная Ява пассажирский автобус упал с 20-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии погибли как минимум 26 человек, еще более 30 травмированы.

В момент происшествия в салоне находились свыше 60 пассажиров. Среди них школьники, их родители и учителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги и рухнуло в обрыв. По словам выживших, перед падением у автобуса отказали тормоза. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.