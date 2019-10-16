Пассажирский автобус влетел в дерево в Риме: пострадали 29 человек

Новости Италии. ДТП в Риме: автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 29 человек, 9 из них – в тяжёлом состоянии.
Новости Италии. ДТП в Риме: автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 29 человек, 9 из них – в тяжёлом состоянии.
ЧП произошло на северо-западе города. Правоохранители рассматривают две версии случившегося. Первая – внезапное недомогание водителя. Вторая – солнце, из которого водитель мог ослепнуть или отвлечься. Ведётся расследование.