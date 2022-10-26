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Австрийцы хотят выйти из ЕС и наладить отношения с Россией

26 октября 2022 20:26
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Новости Австрии. Австрийцы вышли на митинг в центре Вены. Жители выступают за сохранение нейтралитета страны, а также за мир с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Австрийцы хотят выйти из ЕС и наладить отношения с Россией-1

По мнению организаторов акции, сегодня Австрия является участником конфликта и виновато в этом правительство. Поэтому активисты вышли на столичные улицы с призывом о мире, разместив соответствующие надписи на своих плакатах. Люди уверены, что антироссийские санкции прежде всего вредят им самим. А потому скандируют: «Да нейтралитету, выходу из ЕС, миру с Россией».  

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# Кризис в ЕС # Новости Австрии # Фотофакт

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