В Великобритании инфляция выросла более чем на 10% в сентябре

Новости Великобритании. Британия борется с последствиями высокой инфляции. В сентябре она подскочила более чем на 10 %, что стало рекордным показателем за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.