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В Великобритании инфляция выросла более чем на 10% в сентябре

26 октября 2022 20:20
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Новости Великобритании. Британия борется с последствиями высокой инфляции. В сентябре она подскочила более чем на 10 %, что стало рекордным показателем за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании инфляция выросла более чем на 10% в сентябре-1

Разумеется, нынешний экономический шторм не прошел бесследно для жителей Королевства. Так, цены на продукты питания в среднем выросли на 17 %. Более 5,5 тысячи предприятий обанкротились во втором квартале 2022 года.  

В Великобритании инфляция выросла более чем на 10% в сентябре-4

Накануне в Британии назначили нового премьер-министр. Теперь выводить страну из кризиса будет Риши Сунак. Однако, по прогнозам экспертов, быстрого улучшения ситуации ждать не стоит, поскольку основные факторы, активизирующие кризис, инфляцию и рост цен, остаются неизменными.  

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# Кризис в ЕС # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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