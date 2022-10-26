Тысячи человек в Греции могут оказаться на улице из-за роста арендной платы за жильё

Так опрос, проведенный в 2022 году афинским аналитическим центром, показал, что для 83 % жителей страны в возрасте от 18 до 44 лет найти доступное жилье было их главной заботой. Почти 50 % опрошенных заявили, что с трудом могли оплатить аренду. Больше всего от этой ситуации страдает молодежь. Им для того, чтобы жить отдельно от родителей, надо потратить не менее 60-70 % своей зарплаты на аренду, тогда как в Европе считается, что она не должна превышать 30 % от доходов. Из-за этого все больше молодых греков стремятся покинуть родину.