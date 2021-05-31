Протесты в Европе. В Бельгии врачи требуют расширить штат больниц, а в Испании не согласны с приватизацией медпомощи

По Европе прокатилась волна протестов врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около тысячи человек вышли на улицы бельгийской столицы.

Медики требуют от государства увеличить финансовую поддержку и расширить штат сотрудников больниц. Они опасаются, что власти о них забудут на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса.