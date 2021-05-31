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Протесты в Европе. В Бельгии врачи требуют расширить штат больниц, а в Испании не согласны с приватизацией медпомощи

31 мая 2021 15:31
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По Европе прокатилась волна протестов врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около тысячи человек вышли на улицы бельгийской столицы.

Протесты в Европе. В Бельгии врачи требуют расширить штат больниц, а в Испании не согласны с приватизацией медпомощи-1

Медики требуют от государства увеличить финансовую поддержку и расширить штат сотрудников больниц. Они опасаются, что власти о них забудут на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Протесты в Европе. В Бельгии врачи требуют расширить штат больниц, а в Испании не согласны с приватизацией медпомощи-4

В Мадриде прошли выступления против приватизации медицинской помощи. Митингующие призвали испанское правительство вкладывать средства в развитие системы здравоохранения.

# Акции протеста # Фотофакт

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