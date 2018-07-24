В Великобритании опубликуют дополненный план по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit

Новости Великобритании. 24 июля власти Великобритании должны опубликовать документ с дополнениями к плану по выстраиванию отношений с Евросоюзом после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая версия Белой книги, в которой прописаны взаимные обязательства между сторонами, была обнародована 12 июля. 98 страниц текста включили в себя расписание встреч между главами государств и правительств, предложения в экономической, юридической и финансовой сферах, а также правила перемещения граждан после выхода Соединенного Королевства из объединения.

Однако глава МИД и министр по вопросам Brexit план не одобрили, заявив, что Лондон идет на слишком серьезные уступки перед Брюсселем. Оба они подали в отставку в знак протеста.