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В Великобритании опубликуют дополненный план по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit

24 июля 2018 12:44
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Новости Великобритании. 24 июля власти Великобритании должны опубликовать документ с дополнениями к плану по выстраиванию отношений с Евросоюзом после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании опубликуют дополненный план по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit -1

Первая версия Белой книги, в которой прописаны взаимные обязательства между сторонами, была обнародована 12 июля. 98 страниц текста включили в себя расписание встреч между главами государств и правительств, предложения в экономической, юридической и финансовой сферах, а также правила перемещения граждан после выхода Соединенного Королевства из объединения.

Однако глава МИД и министр по вопросам Brexit план не одобрили, заявив, что Лондон идет на слишком серьезные уступки перед Брюсселем. Оба они подали в отставку в знак протеста.

В Великобритании опубликуют дополненный план по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit -4

В Великобритании опубликуют дополненный план по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit -6

# Международная политика # Фотофакт

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