Австралийские медики массово увольняются из-за перегрузки больниц

Новости Австралии. Австралийские медсестры проводят 24-часовую забастовку, чтобы таким образом привлечь внимание к условиям, в которых работает персонал в период пандемии. В стране катастрофическая нехватка кадров, из-за чего на оставшихся медиков ложится двойная нагрузка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи специалистов подали заявление на увольнение после того, как переговоры с правительством не увенчались успехом. Протестующие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Забастовка будет проходить в течение дня, а ее участниками стали сотрудники более 150 больниц. В Австралии зафиксирован резкий рост числа заражений COVID-19. Это обернулось перегрузкой не только больниц, но и системы здравоохранения в целом.