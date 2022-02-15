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Австралийские медики массово увольняются из-за перегрузки больниц

15 февраля 2022 12:40
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Новости Австралии. Австралийские медсестры проводят 24-часовую забастовку, чтобы таким образом привлечь внимание к условиям, в которых работает персонал в период пандемии. В стране катастрофическая нехватка кадров, из-за чего на оставшихся медиков ложится двойная нагрузка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Австралийские медики массово увольняются из-за перегрузки больниц-1

Тысячи специалистов подали заявление на увольнение после того, как переговоры с правительством не увенчались успехом. Протестующие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.  

Забастовка будет проходить в течение дня, а ее участниками стали сотрудники более 150 больниц. В Австралии зафиксирован резкий рост числа заражений COVID-19. Это обернулось перегрузкой не только больниц, но и системы здравоохранения в целом.  

# Коронавирус # Фотофакт

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