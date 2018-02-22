Авиаудар по Йемену: погибли 15 человек

Есть и пострадавшие, однако их точное число пока не названо. Снаряд был сброшен над провинцией Саада. Под обстрел попали грузовик и несколько машин с пассажирами. На месте работают спасатели. Медики доставляют раненых в больницы. Тем временем в коалиции утверждают, что по мирному населению не было нанесено авиаударов.