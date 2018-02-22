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Авиаудар по Йемену: погибли 15 человек

22 февраля 2018 09:57
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Новости Йемена. Жертвами авиаудара, нанесенного коалицией во главе с Саудовской Аравией, в Йемене стали 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Авиаудар по Йемену: погибли 15 человек-1

  

Есть и пострадавшие, однако их точное число пока не названо. Снаряд был сброшен над провинцией Саада. Под обстрел попали грузовик и несколько машин с пассажирами. На месте работают спасатели. Медики доставляют раненых в больницы. Тем временем в коалиции утверждают, что по мирному населению не было нанесено авиаударов.  

# Фотофакт # Взрыв

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