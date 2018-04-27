Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Новости Турции. Утром 27 апреля в небо поднялся Ми-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе экипажа семь человек. Предполагается, что они будут нести дежурство в горно-лесистой местности.
Новости Турции. Утром 27 апреля в небо поднялся Ми-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе экипажа семь человек. Предполагается, что они будут нести дежурство в горно-лесистой местности.
Наша авиация не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров. В 2017 году белорусские спасатели выполнили более 90 боевых вылетов.