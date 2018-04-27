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Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

27 апреля 2018 07:45
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Новости Турции. Утром 27 апреля в небо поднялся Ми-8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе экипажа семь человек. Предполагается, что они будут нести дежурство в горно-лесистой местности.

Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров-1

Наша авиация не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров. В 2017 году белорусские спасатели выполнили более 90 боевых вылетов.

Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров-4

# Пожар # Фотофакт

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