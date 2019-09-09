В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека

Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: 4 человека погибли, ещё 35 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на юге страны. Пассажирский автобус перевернулся на мосту. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулем.