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В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека

09 сентября 2019 08:20
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Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: 4 человека погибли, ещё 35 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека -1

Авария произошла на юге страны. Пассажирский автобус перевернулся на мосту. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулем.

В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека -4

Точная причина аварии выясняется. Пострадавшие находятся в больнице, некоторые – в тяжелом состоянии.

В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека -7

# Авария в Мексике # Фотофакт

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