В Мексике пассажирский автобус перевернулся на мосту. Погибли 4 человека

Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: 4 человека погибли, ещё 35 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: 4 человека погибли, ещё 35 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла на юге страны. Пассажирский автобус перевернулся на мосту. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулем.
Точная причина аварии выясняется. Пострадавшие находятся в больнице, некоторые – в тяжелом состоянии.