Прямой эфир

В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек

09 сентября 2019 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Жертвой тайфуна «Факсай» стал, как минимум, один человек, еще более 30-ти пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек -1

Свыше 900 домов остались без электричества. Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и выбивал окна в домах. Из-за проливных дождей возникла угроза возникновения оползней.

В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек -4

В Токио закрыты школы. Отменены более ста авиарейсов. Нарушено оказалось и железнодорожное сообщение. «Факсай» стал пятнадцатым по счету тайфуном, который сформировался в 2019 году в Тихом океане.

В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек -7

В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек -9

# тайфун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести
09 сентября 2019 07:43

В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда
09 сентября 2019 07:18

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок
09 сентября 2019 07:10

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок