В Японии во время тайфуна «Факсай» погиб один человек

Новости Японии. Жертвой тайфуна «Факсай» стал, как минимум, один человек, еще более 30-ти пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 900 домов остались без электричества. Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и выбивал окна в домах. Из-за проливных дождей возникла угроза возникновения оползней.