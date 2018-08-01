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Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике

01 августа 2018 09:27
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Новости Мексики. В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике -1

ЧП произошло в аэропорту города Дуранго во время взлета. Из-за порыва ветра лайнер вынужден был снизить высоту и ударился крылом о землю. В результате чего отвалились два двигателя.

Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике -4

На борту возник пожар, однако большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть самолет. В больницах после ЧП находятся почти 100 человек. Погибших нет.

Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике -7

Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике -9

# Крушение # Фотофакт

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