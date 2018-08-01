Лайнер ударился крылом о землю, отвалились два двигателя. Появилось видео с места крушения самолета в Мексике

Новости Мексики. В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в аэропорту города Дуранго во время взлета. Из-за порыва ветра лайнер вынужден был снизить высоту и ударился крылом о землю. В результате чего отвалились два двигателя.