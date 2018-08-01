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Тела найдены в 23 километрах от города Сибю. Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР

01 августа 2018 08:14
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В Центральноафриканской Республике неизвестными боевиками убиты три человека, которые имели при себе удостоверения журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела найдены в 23 километрах от города Сибю. Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР-1

Предположительно, это россияне. В посольстве России подтвердили, что двое из убитых работали в российских СМИ, однако, пока не обнаружены их личные документы, нельзя точно сказать были ли они гражданами страны. Тела были найдены в 23 километрах от города Сибю в центральной части страны.

Убийство журналистов в ЦАР. Что известно 

Тела найдены в 23 километрах от города Сибю. Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР-4

Тела найдены в 23 километрах от города Сибю. Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР-6

# Убийство # Фотофакт

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