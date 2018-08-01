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Два туристических автобуса столкнулись в Перу

01 августа 2018 09:58
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Новости США. Свыше трех десятков человек пострадали в результате столкновения двух туристических поездов в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два туристических автобуса столкнулись в Перу-1

По предварительным данным, на пути к Мачу-Пикчу подъезжающий состав врезался в стоящий на станции. На месте происшествия работают медики. Травмированных доставляют в местные медучреждения. Есть информация, что машинист не смог сориентироваться в ситуации из-за путешественников, которые вышли на пути и закрыли обзор. По другой версии, движению ж/д транспорта помешали протестующие.

Два туристических автобуса столкнулись в Перу-4

# Авария в США # Фотофакт

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