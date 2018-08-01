Два туристических автобуса столкнулись в Перу

Новости США. Свыше трех десятков человек пострадали в результате столкновения двух туристических поездов в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, на пути к Мачу-Пикчу подъезжающий состав врезался в стоящий на станции. На месте происшествия работают медики. Травмированных доставляют в местные медучреждения. Есть информация, что машинист не смог сориентироваться в ситуации из-за путешественников, которые вышли на пути и закрыли обзор. По другой версии, движению ж/д транспорта помешали протестующие.