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Германия может передать ракеты Taurus в ближайшее время

18 сентября 2023 08:51
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Германия в скором времени может согласиться на поставки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера, передает РИА Новости.

Он убежден, что дата поставки будет озвучена на этой неделе. Главный вопрос состоит в том, что дальность действия ракет составляет 500 км, что противоречит принципу Берлина не предоставлять оружие с такими параметрами. Германские эксперты обсуждают вопрос о возможности запрограммировать ракеты таким образом, чтобы их нельзя было применять для ударов по территории России.

# Оружие и боеприпасы

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