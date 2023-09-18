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У украинских беженцев в Европе забирают детей

18 сентября 2023 09:25
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У украинских беженцев в Европе забирают детей. По информации крупнейшей британской медиакорпорации, органы опеки лишили родителей более сотни малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У украинских беженцев в Европе забирают детей-1

Во Франции из украинских семей изъяли 11 детей, в Польше – 75, еще семерых в Италии, не редкость подобные случаи и в Германии. Сообщается, что основная причина – разница в подходе контролирующих органов. Западные спецслужбы более категоричны в этих вопросах. Например, во Франции ребенка до 12 лет нельзя оставлять дома одного. Такие нюансы воспитания зачастую и становятся поводом для особого внимания со стороны государства. Впрочем, иногда необходимость забрать детей из семьи была вызвана и криминальными историями.

# Беженцы # Фотофакт

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