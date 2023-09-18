Глава МИД Германии Бербок: Европа будет лучше подготовлена к возвращению Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа будет лучше готова к вероятному приходу к власти в Америке экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Она заметила, что для Европы было большим потрясением его отношение к НАТО в 2016 году.

Кроме того, Бербок рассказала о поездке в США, где обсудила с республиканцами вызовы, с которыми может столкнуться Европа во время вероятного президентства Трампа. В свою очередь, бывший лидер Америки заявил, что возможно избежать эскалации конфликта Украины с Россией путем уступки территорий.