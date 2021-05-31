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В Египте выявили семь случаев заражения «чёрной плесенью»

31 мая 2021 09:03
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Власти Малайзии на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом вновь ужесточают ограничения. С 1 июня на две недели закрывается большинство торговых центров, местные жители смогут покидать свои дома в пределах 10 километров только для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте выявили семь случаев заражения «чёрной плесенью»-1

Тем временем в Египте выявили семь случаев заболевания «черной плесенью». Грибковая инфекция поражает носоглотку, легкие и глаза человека, а на фоне коронавируса может привести к летальному исходу.

В Египте выявили семь случаев заражения «чёрной плесенью»-4

В Индии зарегистрировано уже 12 тысяч случаев это болезни. Накануне там скончался пациент, у которого было сразу три грибковых заболевания – черная, белая и впервые выявленная желтая плесень.

# Заболевания # Фотофакт

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