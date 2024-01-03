AT: Зеленский ошибся ударив по Белгороду

Обстрелом Белгорода Киев усугубил ситуацию для Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Asia Times.

В публикации сказано, что президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что усилению поддержки Запада будут способствовать удары ВСУ по российских городам. Однако, по мнению автора статьи, подобные действия могут вызвать обратный эффект, потому что Россия может начать наказывать поставщиков ракет. И тогда Запад начнет подталкивать Киев к заключению соглашения с Москвой.

В результате обстрела ВС Украины по центру Белгорода погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более ста человек ранены.