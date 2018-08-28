Прямой эфир

Астрономы предупреждают: к Земле приближается астероид размером с небоскреб

28 августа 2018 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правда, с нами он не столкнется – пролетит мимо на довольно близком расстоянии в 5 миллионов километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астрономы предупреждают: к Земле приближается астероид размером с небоскреб-1

Как отметили в обсерватории БГУ, небесное тело таких размеров – упади на Землю – вызвало бы локальную катастрофу. Из Беларуси увидеть объект можно будет, вооружившись телескопом. Добавим, этот же астероид в следующий раз пролетит мимо нашей планеты в сентябре 2039 года и на более близком расстоянии.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брюсселе бездомные протестуют против подселения в центр по их размещению мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока
28 августа 2018 14:23

В Брюсселе бездомные протестуют против подселения в центр по их размещению мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2
28 августа 2018 13:04

Снова землетрясение: Индонезию потрясли подземные толчки магнитудой 6.2

3 тысячи демонстрантов и не менее 6 пострадавших. Что известно о беспорядках в немецком Хемнице
28 августа 2018 13:00

3 тысячи демонстрантов и не менее 6 пострадавших. Что известно о беспорядках в немецком Хемнице