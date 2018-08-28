Астрономы предупреждают: к Земле приближается астероид размером с небоскреб

Новости Беларуси. Правда, с нами он не столкнется – пролетит мимо на довольно близком расстоянии в 5 миллионов километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в обсерватории БГУ, небесное тело таких размеров – упади на Землю – вызвало бы локальную катастрофу. Из Беларуси увидеть объект можно будет, вооружившись телескопом. Добавим, этот же астероид в следующий раз пролетит мимо нашей планеты в сентябре 2039 года и на более близком расстоянии.