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Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию к РФ

06 февраля 2025 09:09
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Американский президент Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

Эксперты ожидали улучшения отношений с Россией, но Трамп усилил риторику, угрожая санкциями и выдвигая требования об увеличении добычи нефти ОПЕК.

Издание указывает, что он стремится прекратить конфликт в Украине, но при этом меняет условия, чтобы оказать давление на российскую сторону.

Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию к РФ-1

Фото: x.com_White House

При этом телеканал NBC сообщает о расколе в Белом доме: спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за оказание давления на Россию, а другие предлагают урезать помощь Украине.

Ранее Трамп выступил с предложением о заключении сделки: Киев гарантирует поставки редких металлов в обмен на помощь США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это коммерческим предложением и сказал, что сокращение помощи Киеву будет способствовать прекращению конфликта.

# Международная политика

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