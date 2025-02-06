Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию к РФ

Издание указывает, что он стремится прекратить конфликт в Украине, но при этом меняет условия, чтобы оказать давление на российскую сторону.

Эксперты ожидали улучшения отношений с Россией, но Трамп усилил риторику, угрожая санкциями и выдвигая требования об увеличении добычи нефти ОПЕК.

Американский президент Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

При этом телеканал NBC сообщает о расколе в Белом доме: спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за оказание давления на Россию, а другие предлагают урезать помощь Украине.

Ранее Трамп выступил с предложением о заключении сделки: Киев гарантирует поставки редких металлов в обмен на помощь США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это коммерческим предложением и сказал, что сокращение помощи Киеву будет способствовать прекращению конфликта.