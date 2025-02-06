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Один человек погиб при аномальных снегопадах в Японии

06 февраля 2025 08:38
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Северную часть Японии накрыли сильнейшие снегопады. В некоторых районах за сутки выпало рекордное количество снега – более 130 сантиметров. Известно уже как минимум об одной жертве непогоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб при аномальных снегопадах в Японии-2

Сообщается также о девяти пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В эпицентре стихии оказался остров Хоккайдо. Там отменены около 200 авиарейсов, закрыты школы, не работают магазины и некоторые учреждения, так как сотрудники не могут добраться до работы. Жители вынуждены раскапывать свои дома и автомобили. Приостановлено движение железнодорожного транспорта, из-за обледеневших дорог зафиксировано более 100 ДТП. Синоптики назвали этот снежный шторм самым сильным за последние несколько лет и предупредили, что метели будут продолжаться еще несколько дней.

# Природные явления

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