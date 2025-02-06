Премьер-министру Франции удалось сохранить свою должность

Оппозиция потребовала отставки кабмина после того, как Франсуа Байру принял бюджет на этот год в обход парламента. Однако депутаты отклонили инициативу. «За» проголосовали всего 128 парламентариев при необходимых минимум 289. Байру занимает пост менее двух месяцев. Он был назначен Эммануэлем Макроном после того, как предыдущее правительство ушло в отставку из-за вотума недоверия, проработав неполных три месяца.