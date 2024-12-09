Прямой эфир

Армия Израиля вторглась на территорию Сирии

09 декабря 2024 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Армия Израиля вторглась на территорию Сирии. ЦАХАЛ нанес сотни ударов по военным объектам на фоне падения власти Асада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Израиля вторглась на территорию Сирии-2

Атакован исследовательский центр в Дамаске, где, предположительно, разрабатывались иранские ракеты. Израильские военные взяли под полный контроль район Хермон на границе с Ливаном. Как заявил премьер Израиля, это сделано, чтобы создать буферную зону, где не сможет действовать ни одна из группировок, захвативших власть в Сирии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии прошли акции против роста в стране антисемитских настроений
09 декабря 2024 08:12

В Британии прошли акции против роста в стране антисемитских настроений

Президента Республики Корея хотят ограничить в передвижениях
09 декабря 2024 08:04

Президента Республики Корея хотят ограничить в передвижениях

Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica
09 декабря 2024 07:40

Страны Прибалтики просят у Евросоюза деньги для завершения проекта Rail Baltica