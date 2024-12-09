Армия Израиля вторглась на территорию Сирии. ЦАХАЛ нанес сотни ударов по военным объектам на фоне падения власти Асада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атакован исследовательский центр в Дамаске, где, предположительно, разрабатывались иранские ракеты. Израильские военные взяли под полный контроль район Хермон на границе с Ливаном. Как заявил премьер Израиля, это сделано, чтобы создать буферную зону, где не сможет действовать ни одна из группировок, захвативших власть в Сирии.