Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Сирии

Совбез ООН проведет консультации, где обсудит ситуацию, которая сложилась в Сирии, после того как повстанцы захватили власть в стране. Экстренное заседание, как ожидается, состоится 9 декабря по требованию России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самой организации выразили тревогу по поводу событий, происходящих сейчас в арабской республике. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к недопущению насилия в Сирии, вызванного изменениями в политическом руководстве страны. Он особо отметил важность соблюдения прав человека и мирного перехода власти. ООН обратилась к лидерам вооруженной оппозиции с призывом соблюдать международное право в отношении дипломатических и консульских учреждений в Сирии.

Гейр Педерсен, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии:

Позвольте мне выступить с четким и недвусмысленным призывом ко всем вооруженным субъектам на местах поддерживать здравое поведение, закон и порядок, защищать мирных жителей и сохранять государственные институты. Позвольте мне призвать всех сирийцев отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека в их стремлении восстановить свое общество.

Напомним, сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. За несколько дней боевики взяли под контроль крупнейшие города Сирии, а в ночь на 8 декабря вошли в столицу страны – Дамаск – и заявили о свержении президента Башара Асада.