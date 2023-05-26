Новости Сербии. Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срочное выдвижение военнослужащих к административной границе подтвердил министр обороны страны.

В Косово после бойкота голосования со стороны сербского большинства мэром одного из муниципалитетов назначен албанец. Это и стало поводом для конфликта, в результате которого сейчас в регионе происходят столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.