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Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово

26 мая 2023 14:09
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Новости Сербии. Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срочное выдвижение военнослужащих к административной границе подтвердил министр обороны страны.  

Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово-1

В Косово после бойкота голосования со стороны сербского большинства мэром одного из муниципалитетов назначен албанец. Это и стало поводом для конфликта, в результате которого сейчас в регионе происходят столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами.  

Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово-4

Военнослужащие спецподразделения применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ, к зданиям органов местного самоуправления стекаются колонны полицейских бронемашин. Отменены занятия в школах, на улицах звучат сирены, предупреждающие об опасности, жители возводят баррикады. Несколько пострадавших уже доставлены в больницы.  

# Акции протеста # Новости Сербии # Фотофакт

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