Прямой эфир

Губернатор Краснодара Кондратьев: причиной взрывов в центре города стало падение двух БПЛА

26 мая 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Краснодаре на улице Морской прогремел взрыв, причиной которого стало падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.

По его данным, обошлось без жертв, но были повреждены здания. Выбиты окна на верхнем уровне четырехэтажного офисного здания. По словам градоначальника, жизненно важные инфраструктурные системы не пострадали. Власти пообещали помогать пострадавшим жителям с восстановлением их домов. 

Следствие продолжается, на местах происшествия работают правоохранительные органы.

# ЧП # Вениамин Кондратьев

Другие новости рубрики

Все новости
WSJ: спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал сохранить за Россией новые территории
26 мая 2023 13:34

WSJ: спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал сохранить за Россией новые территории

Экономист Сакс: Украина попала в ловушку США по сценарию Афганистана
26 мая 2023 13:29

Экономист Сакс: Украина попала в ловушку США по сценарию Афганистана

Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы
26 мая 2023 13:22

Жители Кишинёва протестуют против упразднения Дня Победы