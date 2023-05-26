Губернатор Краснодара Кондратьев: причиной взрывов в центре города стало падение двух БПЛА

В Краснодаре на улице Морской прогремел взрыв, причиной которого стало падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.

По его данным, обошлось без жертв, но были повреждены здания. Выбиты окна на верхнем уровне четырехэтажного офисного здания. По словам градоначальника, жизненно важные инфраструктурные системы не пострадали. Власти пообещали помогать пострадавшим жителям с восстановлением их домов.

Следствие продолжается, на местах происшествия работают правоохранительные органы.