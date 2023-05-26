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Во Франции слезоточивым газом разгоняют климатических активистов

26 мая 2023 13:38
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Новости Франции. Во Франции снова разгоняют демонстрантов слезоточивым газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Климатические активисты заблокировали вход в здание, где должно было пройти заседание акционеров энергетической компании.  

Во Франции слезоточивым газом разгоняют климатических активистов-1

Правда, оно так и не состоялось. А демонстрацию быстро свернули. Правоохранители Пятой республики в прямом смысле слова унесли протестующих с места пикета. О количестве задержанных пока не сообщается.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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