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WSJ: спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал сохранить за Россией новые территории

26 мая 2023 13:34
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Спецпредставитель Китая по вопросам евразийского региона Ли Хуэй выступил за заключение соглашения о прекращении огня в Украине с сохранением за Россией новых территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Он обратился к властям стран Европы с призывом предпринять быстрые действия для урегулирования конфликтной ситуации в Украине до ее разрастания. Китайский представитель также дал понять, что замораживание вооруженных действий не соответствует интересам международного сообщества.

В феврале китайские власти представили свой 12-пунктный план по разрешению конфликта между Москвой и Киевом. План включает себя прекращение огня, уважение законов и интересов всех сторон конфликта и так далее.

# Международная политика

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