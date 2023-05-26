WSJ: спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал сохранить за Россией новые территории

Спецпредставитель Китая по вопросам евразийского региона Ли Хуэй выступил за заключение соглашения о прекращении огня в Украине с сохранением за Россией новых территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Он обратился к властям стран Европы с призывом предпринять быстрые действия для урегулирования конфликтной ситуации в Украине до ее разрастания. Китайский представитель также дал понять, что замораживание вооруженных действий не соответствует интересам международного сообщества.

В феврале китайские власти представили свой 12-пунктный план по разрешению конфликта между Москвой и Киевом. План включает себя прекращение огня, уважение законов и интересов всех сторон конфликта и так далее.