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Армия обороны Израиля заявила о поражении 2,5 тыс. целей в Газе с 7 октября

05 ноября 2023 11:22
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С начала наземной операции в Газе израильская армия осуществила более 2,5 тыс. ударов по объектам ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости. В том числе была уничтожена военная база палестинского движения.. 

Обострение палестино-израильского конфликта вокруг территориальных притязаний продолжается. После масштабного обстрела ракетами из сектора Газа Израиль начал операцию «Железные мечи», в ходе которой были нанесены авиационные удары по объектам Газы и установлена полная блокада сектора. В ходе конфликта погибли тысячи человек, в том числе 20 россиян.

# Международная политика

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