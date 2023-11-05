Армия обороны Израиля заявила о поражении 2,5 тыс. целей в Газе с 7 октября

С начала наземной операции в Газе израильская армия осуществила более 2,5 тыс. ударов по объектам ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости. В том числе была уничтожена военная база палестинского движения..

Обострение палестино-израильского конфликта вокруг территориальных притязаний продолжается. После масштабного обстрела ракетами из сектора Газа Израиль начал операцию «Железные мечи», в ходе которой были нанесены авиационные удары по объектам Газы и установлена полная блокада сектора. В ходе конфликта погибли тысячи человек, в том числе 20 россиян.