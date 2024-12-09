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Президента Республики Корея хотят ограничить в передвижениях

09 декабря 2024 08:04
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Глава Управления по борьбе с коррупцией Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на выезд за границу для президента Юн Сок Ёля. Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что распоряжение еще не исполнено. Прокуратура Южной Кореи начала следствие по обвинению Юн Сок Ёля в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением в стране военного положения.

Военное положение было объявлено президентом Юн Сок Ёлем для борьбы с силами, выступающими за Северную Корею, и для поддержания либерального конституционного порядка. Это произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджетных расходов и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

# Международная политика

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